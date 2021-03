Prečo Vallo rieši sčítanie a prečo to máme v Martine na háku

Jeden by povedal, že sčítanie obyvateľov nie je pre náš život nijak zásadné. Keď však sledujeme snahu pár primátorov a starostov, dokonca kampane, zapojenie výrazných osobností, tak význam to mať musí.

Osobne musím povedať, klobúk dole pred tými vo vedení miest, ktorí si nesmiernu dôležitosť sčítania uvedomujú. Čo by sme za to v Martine dali, keby kampaň bežala ako mala už týždne pred samotným spustením sčítania?

My ideme chytať mačku za chvost. Opäť sme zaspali a aktivita mesta v tejto oblasti bola blízka nule. Ak teda nulová nebola. Ostatne po skúsenostiach so zaspaním pri príprave MHD a iných oblastiach sa niet čo čudovať. Dokonca som presvedčený, že keby som túto tému vo Štvrtok 25.3.2021 na zastupiteľstve neotvoril, na sčítanie by sme zabudli úplne. Naveľa, teda dnes (30.3.2021), prišla martinčanom SMS (teda tým zaregistrovaným v infokanále) a v mestskom plátku venovali tejto téme až 10 riadkov z 24 strán.

Myslím si, že tieto veci sa robia inak. Dnes malo byť mesto ovešané plagátmi o tom, prečo je dôležité sčítať sa. Mestský plátok mal mať už druhý krát viacstranovú prílohu, čo nám to prinesie. Mala bežať kampaň na sociálnych sieťach. Rešpektované osobnosti mali byť zapojené k výzve o sčítaní. Dohodári s tabletmi mali behať po meste. Mno ... asi to vidím inak, ako sa starať o mesto a jeho budúcnosť.

A teraz k veci. Situácia s počtom obyvateľov v Martine je alarmujúca.

obr. 1 - zdroj: www.statistics.sk (Uherčík)

Takto nejak sa bude vyvíjať počet obyvateľov mesta Martin. Ak sa teda nič zásadné nezmení. Za 8-10 rokov klesneme pod 50 000 ľudí. Ono však toto je len prvý pohľad. Povrchný. Vykašľaním sa na sčítanie si zarábame na skrátenie tohto času. Prečo?

Najprv si musíme v skratke povedať ako prebieha sčítanie a na čo vlastne je. Sčítanie bude mať de facto 3 fázy. Zajtra (31.3.2021) končí elektronické sčítanie. Následne pôjde 6 týždňov (podľa situácie v priebehu prelomu roka 2021) fyzické sčítanie prostredníctvom asistentov (kedysi sčítacích komisárov). A na záver prebehne administratívne dosčítanie (podľa rôznych registrov).

Výsledkom sčítania bude nejaký počet obyvateľov mesta Martin. A od tohto stavu sa 10 rokov bude vychádzať. K nemu sa budú pripočítavať prisťahovaní a narodení a odpočítavať sa budú odsťahovaní a umretí. Zmeniť to budeme môcť zas až o 10 rokov.

A teraz odpoveď na to, prečo je dôležité, aby sa vedenie mesta venovalo svojej práci ako napr. sčítanie obyvateľov. Pozrime sa do histórie 2 miest, ktoré bojujú o počet obyvateľov nad 50 000. Ide o nás a o Poprad.

V roku 2011, keď bolo posledné sčítanie, tak v oboch mestách došlo k výraznému poklesu obyvateľov, vysoko nad rámec štandardného poklesu. Prečo? Lebo sčítanie! Poprad poklesol o 1480 ľudí (skoro 10 násobne viac ako rok predtým aj potom) a Martin poklesol o 687 ľudí (3-4 násobne viac ako rok predtým a rok potom).

Ak teda budeme vychádzať z histórie a poklesne nám počet obyvateľov povedzme len 3 krát viac ako štandardne, tak pod 50 000 obyvateľov klesneme už v roku 2027, tj. za 6 rokov.

obr. 2 - zdroj: www.statistics.sk (Uherčík)

A čo mám stále s tým počtom obyvateľov? Je to jednoduché. Ide v prvom rade o podielové dane, z ktorých financujeme mesto. Pri poklese pod 50 000 obyvateľov príde k zmene veľkostného zaradenia mesta a výrazne nám poklesnú príjmy od štátu. Pôjde zhruba o 4 milióny eur. Pri fakte, že Martin nedokáže z rozpočtu už dlhodobo vynaložiť viac ako 2-3 milióny eur na investície a rozvoj, ide o nesmierne zásadnú sumu. Ovplyvní to už aj tak nízky rozsah služieb a doplatí na to občan. Bude menej spojov MHD, bude menej na opravy chodníkov a ciest, na zeleň, ... Jednoducho to opäť spadne na plecia ľudí.

Áno, život pôjde ďalej. Ale prečo to nerobíme inak? Prečo neskúsime zabojovať o lepšie mesto? Napríklad tak, ako sme sa spojili nedávno pre Národný cintorín. Prečo tak zásadná vec ako sčítanie netrápi tých, ktorí majú v rukách výkon? Prečo netrápi žiadneho z poslancov?

Pri druhej fáze sčítania navyše sú ďalšie problémy na ktoré nik nemyslel. Jedna vec je epidemická situácia. Ďalej mesto Martin má výrazný počet obyvateľov bez uvedenej adresy (3000). Dohľadanie mnohých bude problém. No a ďalšia čerešnička povinného elektronického sčítania je hrozba pokuty vo výške 25-250 eur pre tých, ktorí sa nesčítali a mohli. Druhá fáza je totiž určená pre tých, ktorí evidentne nemajú prístup k internetu a nemal im kto pomôcť.

Žilinský kraj je v sčítaní lídrom. Sčítalo sa 87% ľudí. Martin mal dnes niečo cez 84%. Každé percento je dôležité. Preto Vás chcem aj touto cestou poprosiť. Sčítajte sa. Či ste z Martina, Žabokriek, Dražkoviec, Vrútok, Kláštora, Diakovej alebo z iného kúta Slovenska, je to jedno. Pomôže to Vášmu mestu a Vašej obci. Najbližšie budete mať možnosť až o 10 rokov a to je dlhá doba a množstvo služieb, o ktoré pripravíte samých seba. Pomôžte rodičom, starým rodičom, osamelým, či susedom sčítať sa. Máme na to doslova už len pár hodín.