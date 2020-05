„Kde soudruzi udělali chybu“ aneb ako sme mohli nechať dotácie športu a kultúre v Martine.

Včera sa stala zvláštna vec. V Martine prebehla zmena rozpočtu a dotácie do športu boli zrušené. Dotácie, ktoré boli už o 40% znížené. Realita je taká, že v rozpočte svieti nula, ale tento fakt sa dá interpretovať rôzne.

Napríklad primátor hovorí o tom, že “celý ten balík sme odložili do rezervy“ a hneď jedným dychom dodá „budeme hľadať zdroje, aby sme dali aspoň časť prostriedkov na šport“ (zdroj) alebo zástupca ZMOSu hovorí, že „z hľadiska celkového rozpočtu týchto miest nemajú tieto opatrenia väčší ekonomický význam“ (zdroj). Vyberte si.

Už návrh rozpočtu pre rok 2020 mal na dotácie nulu. Až po tom, ako som na stretnutí poslancov navrhol položky, kde sa dá, tak s nevôľou vtedy vytvorili 500 000 EUR na dotácie vo všetkých oblastiach (kultúra, šport, školstvo, ...). Dnes tam svieti opäť nula. Úmysel bol zrejme dokonaný.

Za mňa, ako šéfa komisie športu, musím povedať, že toto rozhodnutie bolo zlé, nepripravené a nemuselo nastať. V rozpočte je ukrytých stovky tisíc EUR, kde sa dá šetriť. Áno viem, výpadok v podielových daniach bude fatálny a toto škrtanie nie je finálne. Priestor na škrtanie však bol najmä smerom do fungovania úradu a napríklad v komunálnych službách, či neefektívnych procesoch mesta. No, ale to by musel existovať záujem o diskusiu, záujem o komunikáciu, záujem optimalizovať a záujem o mesto a nie jednotlivcov v zastupiteľstve.

Keďže mám za to, že investícia do športujúcej mládeže sa nám vráti niekoľkonásobne, tak som pripravil konkrétny návrh. Nik nebol proti, ale dohodnutí poslanci sa zdržali. Nemohli byť za, lebo by sa im siahlo na ich záujmy. Kým vonku zúrila korona, starí bardi v zastupiteľstve kuli pikle. Škrtli to, čo nebolí jedného ani druhého. Ponechali svoje záujmy a záujmy svojich oportunistov. Počas zastupiteľstva navrhol jeden z nich skrátiť čas na diskusiu na 3 minúty, aby sa to moc nerozmazávalo. Minimalizoval priestor na pomenovanie firiem a osôb, ktoré sú nacucnuté na rozpočet, kde sa neškrtá. Lebo dohoda.

Môj návrh mal 3 šetrenia a následne vytvoril prostriedky na dotácie do športu a kultúry.

Prvé šetrenie bolo na spolufinancovaní EU fondov. Máme tam rezervu 600 000 EUR. Táto pri 5% spolufinancovaní, ktoré väčšinou mestá majú pri projektoch EU, by znamenala čerpanie na úrovni 12 000 000 EUR. Toto asi fakt v Martine nehrozí vzhľadom na predchádzajúce skúsenosti a neschopnosť čerpať fondy. A ak by aj bola možnosť čerpať takéto zdroje z EU fondov, banky nám radi požičajú vzhľadom na kondíciu Martina. Čiže mnou navrhnutých 200 000 EUR z týchto umŕtvených peňazí nemá absolútne žiadny dopad na fungovanie mesta.

Druhé šetrenie bolo na strážení areálu SIM. Toto je dlhodobo obchádzaný problém v meste Martin, kde areál o nízkej hodnote strážime za veľké peniaze. V 21. storočí zamestnávame ľudí, ktorí to tam strážia. Ročný rozpočet je 87010 EUR (bez energií, čisto mzdové výdavky). No a keby sme sa náhodou dostali do 21. storočia a chceli by sme využiť dnešné vymoženosti, tak stráženie cez technické prostriedky s pripojením na videopult 24/365 by nás vyšlo 2200 EUR mesačne. Bavíme sa o sume 26400 EUR ročne. Čiže úspora 50 000 EUR je namieste a nič by sa nestalo.

No a tretie šetrenie je najzábavnejšie. Ide o ponechanie dobrej vaty v rozpočte. Zrejme omylom, keďže nik z vedenia mesta sa k tomu nevyjadril. Ide o prevádzku verejného osvetlenia. K 1.5.2020 konečne mestu skončila veľmi nevýhodná zmluva o modernizácii, prevádzke a údržbe verejného osvetlenia s firmou Brantner Slovakia s.r.o. (o tom už čoskoro). Mesto stihlo teda uhradiť ešte 4 posledné splátky v sume 62 614,70 EUR. Mesto vysúťažilo samostatne EE a nového prevádzkovateľa na údržbu verejného osvetlenia. Jedinú informáciu, z ktorej som sa toto dozvedel bola dôvodová správa, ktorú sme dostali 24.4.2020 (následne tieto informácie z dôvodovej správy záhadne zmizli). Elektrickú energiu vysúťažilo na 233 000 EUR a údržbu na 214 8000 EUR. Otázka znie, na ako dlho. Logika hovorí na 8 mesiacov (prípadne 12 mesiacov). Po „investigatíve“ som sa dopracoval k informácii 10 mesiacov. Zvláštne.

V rýchlosti príprav a nezamýšľaní sa nad detailami, rýchlo spočítali sumy 62 614,70x4 + 233 000 + 214 800 = 698 258,80 EUR. Tak šup šup, v rozpočte máme 800 000 EUR a tak rýchlo máme šetrenie 100 000 EUR. Vybavené.

Súdruhovia však pozabudli, že nesúťažili logických 8 mesiacov, ale nelogických 10. No a sumy sú na túto dobu. Sekli sa teda o 90 000 EUR, ktoré budú až v rozpočte 2021. A tieto som navrhol ušetriť. Aj keď šetrenie to teda nie je, jedná sa skôr o pochybenie.

Dokopy som teda navrhol úspory v sume 340 000 EUR na položkách, ktoré nijakým spôsobom neovplyvnia život v meste, ale len napravia chyby vo výpočtoch, odokryjú hluché peniaze a nevýhodné procesy. Nikto z obyvateľov by to nepocítil. Nič by sa nestalo.

Teda stalo. Tieto prostriedky by pomohli zachovať športovanie mládeže v meste Martin. Tieto prostriedky by dokázali, že mestu záleží na športujúcej mládeži. Dokázali by, že nebudeme kryť osobné záujmy oportunistov, ale robíme veci pre ľudí. Tieto prostriedky by sanovali aj výpadok v dotáciách a v kultúre, nakoľko prebytok by sa využil tam. Nik by neprišiel skrátka. Teda okrem ješitnosti a kamarátšaftov na základe ktorých bol vytvorený návrh rozpočtu za zatvorenými dverami bez diskusie.

Mal som pocit, že korona dokáže zmeniť malomeštiactvo v zastupiteľstve mesta Martin. Mal som za to, že dokážeme nájsť spoločnú reč a spoločne bez rozdielu začneme hľadať cesty ako spoločne preplachtiť krízou. Moja naivita trvala zhruba mesiac a pol. Neváhali a využili koronu v prospech seba. Stalo sa, že mesto spadlo do starých koľají a to, čo sa javilo ako svieža zmena dnes ide v koľajách oportunistov, ktorí dnes ovládajú zastupiteľstvo a Martin je tam kde bol – na úspešnej ceste neúspešného mesta.